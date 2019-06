Die Analysten der Baader Bank bestätigen voestalpine nach Zahlen mit Hold und Kursziel 30,0 Euro. Getragen vom Rekordumsatz habe voestalpine ein leicht über dem Konsens liegendes EBIT von 779 Mio. Euro erreicht, kommentieren die Analysten. Die voestalpine blicke sehr verhalten in das neue Geschäftsjahr 2019/20, so die Analysten. Die operative Verbesserung der US-Werke (HBI in Texas und das Autozuliefererwerk in Catersville) würde die zentrale interne Herausforderung bleiben. Voestalpine schlägt eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie gegenüber 1,40 Euro im Vorjahr vor. Die mittlere Schätzung betrug 1,30 Euro, so die Baader-Analysten, die dies als weiteres Zeichen für sinkende Cashflows deuten.

