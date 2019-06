Am Mittwoch beschäftigt Anleger die Indizes-Überprüfung durch die Deutsche Börse, sowie die erste Hauptversammlung der Fondstochter der Deutschen Bank.

Am Mittwochmorgen startet der Dax mit einem leichten Plus von 0,06 Prozent bei 11.981 Punkten in den Handelstag. Das deutsche Aktienbarometer zeigte am Dienstag überraschende Stärke. Nachdem der Dax mit einem Minus von 0,6 Prozent in den Tag gestartet war, drehte er ins Plus und lag zum Handelsschluss 11.971 Punkten gut 1,5 Prozent im Plus. Es war der höchste Tagesgewinn seit drei Wochen.

Die Deutsche Börse gibt nach Handelsschluss bekannt, welche Aktien zukünftig in Dax, MDax und SDax gehandelt werden. Vor allem das Spezialchemieunternehmen Wacker muss zittern, ihm droht der Abstieg aus dem MDax. Zu potentiellen Nachfolgern zählen der Kochboxen-Anbieter HelloFresh und der Finanzdienstleister Grenke. In den SDax könnten es die Immobilienfirma Instone Real Estate sowie das Medizintechnickunternehmen Eckert & Ziegler schaffen. Im Dax und TecDax bleibt voraussichtlich alles beim alten. Jegliche Änderungen werden am 24. Juni umgesetzt.

Außerdem spannend wir für Anleger die erste Hauptversammlung der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS. Die Aktionäre hoffen auf Klarheit über die Zukunft des Vermögensverwalters.

Blick auf die Einzelwerte

Volkswagen: Der Autobauer forciert trotz der herrschenden Unsicherheit an den Finanzmärkten den Börsengang seiner Lkw-Sparte Traton. In Deutschland könnte es in diesem Jahr der größte Börsengang werden. Volkswagen bekräftigte, dass der Börsengang je nach Marktlage "vor der Sommerpause" im August abgeschlossen sein soll. Finanzkreise gehen von einer Erstnotiz am 28. Juni aus. Maximal 2,4 Milliarden Euro könnte der Börsengang Tratons wert sein, wenn bis zu 15 Prozent der Aktien an die Börse gebracht werden. Die Aktie vom Mutterkonzern Volkswagen notiert derzeit bei minus 0,69 Prozent.

DWS: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...