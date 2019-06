Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts006/05.06.2019/08:55) - Die monatlichen Werte-Impulse und der Newsletter von Finanzexperte Hans Kleser zeigen für den Wonnemonat Mai und den ersten Sommermonat Juni ein fröstelndes Bild der aktuellen weltweiten Finanzsituation. Die Warnung des Fachmannes: Geld in Gold verwandeln - sicher ist sicher. "Man kann es nicht anders sagen als so: Der Kurs der Deutschen Bank ist in freiem Fall. Viele weitere Banken in Italien, Spanien und Frankreich sind nicht viel besser dran. Wenn auch nur eine große Bank kollabiert, dann entsteht ein vernichtender Dominoeffekt, der alles mitreißt. Die Nullzins-Politik der EZB deutet ebenfalls auf diesen schleichenden Banken-Crash hin. Der Frühindikator zeigt klar ein dramatisches Ende des Wirtschaftswachstums und eine veritable Baisse auf uns zurollen. Die Logik draus: Bringt euer Geld in Sicherheit", so Hans Kleser der mit seinem kostenlosen E-Book "Die goldene Jahrhundert Chance" eine profunde Analyse des aktuellen Wandel unseres Geld-Systems präsentiert. Newsletter und E-Book sind gratis als Download abrufbar: https://hans-kleser.de Zentralbanken kaufen Gold, Gold, Gold China gibt aktuell den Ton an, spielt den weltweiten Geld-Dirigenten und kauft Gold in unglaublichen Mengen für seine Zentralbank auf. Mittlerweile schließen sich auch Russland und viele andere Länder diesem Trend an und stocken ihre Goldvorräte auf. "Da sollte man als kleiner Investor nicht zurückstehen und ebenfalls auf jenes Metall vertrauen, das seit Jahrtausenden die wahre Weltwährung darstellt - Gold", so Hans Kleser. wallstreet:online berichtet von Renditen jenseits der 12 % p. a., die mit Gold und dem Wertetableau von G Deutsche Gold AG seit 2016 zu erzielen sind. Kostenlose Prüfung der eigenen Investitionen auf Verlustrisiko Wenn China pro Monat 12 Tonnen Gold auf dem Weltmarkt kauft, sollte man sein eigenes Investment-Portfolio einer kritischen Prüfung unterziehen! Das Finanzexperten-Team rund um Hans Kleser bietet jedem Interessenten einen kostenlosen Service an, ihre derzeitigen investierten Werte auf Verlustrisiko zu prüfen. Hans Kleser: "Wer noch nicht an den Crash glaubt, der sollte zumindest seine Investitionen so absichern, dass für sich selbst und die eigenen Kinder kein Totalausfall besteht. Man sollte sich daher die Vorteile einer jahrtausendealten Veranlagungsform wie Gold und Diamanten von einem Fachmann für Sachwerte zumindest einmal am Telefon erklären lassen, die Nummer lautet 0049 6123 688 0701." Kontakt: G Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190605006

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 02:55 ET (06:55 GMT)