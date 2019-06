John McAfee ist in der Wirtschafts- und Tech-Welt kein Unbekannter. Als Gründer der bekannten und gleichnamigen Cyber-Security-Lösungen hat er sich in beiden Welten einen gewissen Namen erarbeitet. Und zumindest zwischenzeitlich auch mal ein größeres Vermögen angehäuft. In letzter Zeit tritt dieser Tech-Profi allerdings immer häufiger in einem anderen Kontext auf: den der Kryptowährungen. Erst kürzlich wurden Äußerungen laut, wonach ein Kreditkartensystem auf Basis der digitalen Münzen kommen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...