FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen wird in den kommenden Jahren Milliardensummen in die Digitalisierung des Autokonzerns investieren und in der Folge auch Stellen abbauen. Wie der Autokonzern mitteilte, sollen bis 2023 mindestens 2.000 neue Arbeitsplätze in Konzern, Kernmarke und Komponente aufgebaut werden. Gleichzeitig sollen bis dahin auch bis zu 4.000 Jobs über den Zukunftspakt hinaus in den indirekten Bereichen nicht mehr nachbesetzt werden.

Im Rahmen der zwischen Management und Betriebsrat erzielten Einigung sei auch eine Beschäftigungssicherung bis 2029 vereinbart worden. Betriebsbedingte Kündigungen seien damit in den nächsten zehn Jahren ausgeschlossen.

In der Summe will der Wolfsburger DAX-Konzern bis 2023 bis zu 4 Milliarden Euro in Digitalisierungsprojekte investieren, vor allem in der Verwaltung.

June 05, 2019 03:10 ET (07:10 GMT)

