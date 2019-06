In den letzten Tagen standen besonders die Autowerte unter Druck. Der sich zuspitzende Handelskrieg zwischen den USA und China sowie neue Zölle auf Waren, die aus Mexiko in die USA importierte werden, drückten ordentlich auf die Stimmung. Am Dienstag kehrten die Käufer zurück. Hoffnung machte den Anlegern die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA, um die Konjunktur wieder anzukurbeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...