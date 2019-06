Hamburg (ots) - Das Verbraucherportal askgeorge.com hat sieben Fahrradschlösser auf Widerstandskraft getestet. Kein Faltschloss konnte überzeugen. Klare Gewinner wurden zwei Bügelschlösser, auch ein Kettenschloss hielt dem Bolzenschneider etwas länger stand.



Testsieger



Testgewinner wurde das Evolution Mini-7 Fahrradschloss von Kryptonite mit einem "sehr gut" (1,4).



Das Schloss hielt dem Bolzenschneider stand, selbst die mitgelieferte Kabelverlängerung konnte einige Zeit widerstehen. Danach wurde versucht, es mit einem Akku-Winkelschleifer zu knacken. Dies dauerte fast eine Minute und verursachte sehr großen Lärm und Funkenflug. Ein Dieb würde an den meisten Orten von einem Diebstahl abgehalten werden.



Das beste Nicht-Bügelschloss wurde das Abus "Steel-O-Chain" mit einer befriedigenden Note (2,7). Es war zwar mit dem Bolzenschneider zu öffnen, allerdings dauerte dies fast eineinhalb Minuten und sollte dadurch die meisten Diebe nach leichterer Beute suchen lassen.



Verlierer



Nicht überzeugen konnte das Faltschloss von Toptrek. Der Bolzenschneider zerschnitt den weichen Stahl in nur 7 Sekunden! Im Online-Handel gilt es als Bestseller und hat fast durchweg sehr gute Rezensionen, leider überhaupt nicht zu Recht.



Auch das Kettenschloss vom Hersteller nean, war innerhalb einer halben Minute offen. Dieses weist fast 1000 sehr gute Kundenrezensionen auf. Genutzt werden sollte es nur für sehr gut und dauerhaft einsehbare Bereiche. Es dürfte nur spontane Diebstähle erschweren.



Den ganzen Test mit allen Daten und Eigenschaften sowie vielen Bildern und Videos der Knackversuche gibt es auf askgeorge.com. (https://askgeorge.com/de/haushalt/fahrradschloss/)



Bilder und Videos zur Nutzung mit Quellenhinweis auf "askgeorge.com" gibt es hier: https://askgeorge.com/de/haushalt/fahrr adschloss/fahrradschloesser.zip



OTS: askgeorge.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134628 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134628.rss2



Pressekontakt: Mail: press@askgeorge.com Zentrale: +49 (0) 40 228 202 73 - 0 Durchwahl: +49 (0) 40 228 202 73 - 2