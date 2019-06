Internationale Handelskonflikte haben auch im April die Geschäfte der deutschen Maschinenbauer deutlich belastet. Die Bestellungen sanken im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt (real) um 11 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Es war der fünfte Rückgang in Folge. "Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten der großen Wirtschaftsblöcke, aber auch viele regionale politische Krisen sorgen dafür, dass die Investoren verunsichert sind und sich mit neuen Bestellungen zurückhalten", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Besonders stark schwächelte im April das Inlandsgeschäft. Der Auftragseingang verringerte sich um 15 Prozent. Der Konjunkturpessimismus in der deutschen Wirtschaft war in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen. Aus dem Ausland gingen 9 Prozent weniger Orders bei der exportorientierten Industriebranche ein./mar/DP/mis

ISIN DE0006335003 DE0006602006 DE0005878003

AXC0102 2019-06-05/10:08