LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai deutlicher aufgehellt als bisher bekannt. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber der Vormonat um 0,3 Punkte auf 51,8 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung hatte einen geringfügigen Anstieg auf 51,6 Punkte ergeben. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Markit sprach trotz der Aufhellung von einem schwachen Wirtschaftswachstum in der Eurozone./bgf/jkr/jha/

