Mit ihrer magischen Schönheit nehmen sie jeden Blick gefangen. Samtiges Bordeauxrot, verführerisches Lila, sattes Tiefgrün, brillanter Aquamarin, royales Mitternachtsblau - der Faszination von Farbedelsteinen kann man sich kaum entziehen, denn sie bezaubern im Nu ihre Bewunderer. Die Effektpigmente von Gabriel-Chemie, Gumpoldskirchen, Österreich und BASF wecken Begehrlichkeiten und schaffen es mit einzigartigen Farbkreationen das Auge des Betrachters positiv zu fangen. Gilt es doch gerade heute die Differenzierung und den Blickfang von erfolgreichen Produkten zu unterstützen. Die erste Ausführung der "Caps & Closures" Box beinhaltet in Summe 36 Flip-Top Verschlüsse, in denen 18 atemberaubende Farben in glänzenden und matten Verschlüssen dargestellt werden um ausgewählte Kunden für zukünftige Projekte zu inspirieren und um deren individuellen Begehrlichkeiten zu wecken.

Den vollständigen Artikel lesen ...