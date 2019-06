Die rechte Lega in Italien will im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission hart bleiben. Die EU könnte heute bereits das Diziplinarverfahren gegen Italien starten.

Die EU-Kommission bringt einem Medienbericht zufolge disziplinarische Maßnahmen gegen das hoch verschuldete Italien auf den Weg. Noch am Mittwoch werde an die italienische Regierung ein Brief verschickt, berichtete die Zeitung "La Repubblica". Darin heißt es, dass die fehlende Haushaltsdisziplin zu einem drastischen Vertrauensverlust an den Finanzmärkten führen könnte, wie das Blatt unter Berufung auf einen Entwurf des Schreibens zitiert. Demnach fordert die EU-Kommission von der Regierung in Rom Budgetkürzungen von drei bis vier Milliarden Euro, um EU-Sanktionen ...

