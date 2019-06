Konjunktursorgen und die Spekulation um Zinssenkungen in den USA treiben den Goldpreis weiter an. Auch am Mittwoch geht es weiter bergauf. Die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) erreichte den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten. Am Vormittag wurde die Feinunze bei 1334 US-Dollar gehandelt. Für den aktuellen Preisschub sorgten Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA. Am Dienstag hatte ...

