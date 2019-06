Unterföhring (ots) -



Die neue Show-Reihe bleibt weiter stark: "Joko & Klaas gegen ProSieben" überzeugt am Dienstagabend zur Prime Time auf ProSieben mit sehr starken 15,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. In der jungen ProSieben Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen legt die Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sogar weiter zu und triumphiert mit fantastischen 21,6 Prozent Marktanteil. Mit 11,8 Prozent Tagesmarktanteil (14-49 J.) ist ProSieben am Dienstag Marktführer.



Nachdem Joko & Klaas ihren Arbeitgeber in der Premiere besiegen konnten, gewinnt ProSieben die zweite Ausgabe und darf somit vollkommen frei über die beiden verfügen. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden deshalb am Montag, 17. Juni, um 17:00 Uhr live eine Ausgabe des Magazins "taff" moderieren.



Die nächste Ausgabe "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigt ProSieben am Dienstag, 18. Juni, um 20:15 Uhr.



Weiter stark bleibt auch die neue ProSieben Comedy-Show "1:30". Im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreicht die Sendung gute 11,0 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.).



