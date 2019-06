In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im April weniger als erwartet gestiegen. Sie seien im Jahresvergleich um 2,6 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 3,1 Prozent gerechnet. Im März hatte der Anstieg bei 2,9 Prozent gelegen.

Erneut trug der Energiesektor am stärksten zum Preisanstieg bei. Gegenüber dem Vorjahr legten die Energiepreise um 6,6 Prozent zu. In den Monaten zuvor war der Anstieg aber noch deutlich stärker ausgefallen.

Vorleistungsgüter verteuerten sich im Vorjahresvergleich um 1,2 Prozent. Die Preise von Investitions- und Gebrauchsgütern stiegen um jeweils 1,5 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Erzeugerpreise im April um 0,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert worden.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Teuerung auf Verbraucherebene mittelbar. Oft schlagen sie mit einiger Verzögerung teilweise auf die Verbraucherpreise durch. Die Europäische Zentralbank (EZB) richtet ihr Preisziel von mittelfristig knapp zwei Prozent auf die Verbraucherpreise aus./jkr/bgf/jha/

