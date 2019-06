Am Dienstag konnte die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla mit einem satten Kursplus schließen. Ein kleiner Lichtblick in einem bisher ernüchternd verlaufenden Jahr an der Börse?Das Jahr 2019 ist für die Aktien von Tesla bislang nicht besonders rosig verlaufen. Obwohl der Anteilsschein des E-Autobauers am 04. Juni mit einem Kursplus von 8,17 Prozent bei 193,60 US-Dollar schließen konnte, verzeichnete der Kurs seit dem ersten Handelstag dieses Jahres insgesamt einen Verlust von über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...