Jay-Z ist laut dem Magazin "Forbes" der erste Rap-Milliardär. Sein Aufstieg ist damit eine echt amerikanische Erfolgsgeschichte: vom Drogendealer zum Milliardär. Sein Vermögen verdient er mit weit mehr als seiner Musik.

Er lebt in Luxusvillen, verkauft goldene Champagnerflaschen und sammelt Kunst: Der Musiker Jay-Z ist laut "Forbes" der erste Rap-Milliardär. Zur Berechnung seines Dollar-Vermögens seien nicht nur seine Einnahmen aus der Musik addiert worden, sondern auch seine Anteile an Spirituosenfirmen und Unternehmen wie Uber, berichtete das US-Magazin am Montag (Ortszeit). Darüber hinaus besitze der 49-Jährige eine Kunstsammlung und zusammen mit seiner Frau, dem Pop-Superstar Beyoncé, Immobilien.

Jay-Z, der mit bürgerlichen Namen Shawn Carter heißt, wuchs in einem Problemviertel im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. Sein erstes Geld machte er als Teenager mit dem Dealen von Drogen. Dann begann er zu rappen und verkaufte seine CDs aus seinem Auto heraus. Doch erst sein Debütalbum "Reasonable Doubt" ("berechtigter Zweifel") von 1996 verhalf ihm zum Durchbruch. Er war zunächst an der Plattenfirma Roc-a-Fella beteiligt, 2008 gründete er das Unternehmen Roc Nation, das mit Sängern wie Rihanna und Shakira zusammenarbeitet.

Im gleichen Jahr heiratete Jay-Z Beyoncé Knowles, ...

