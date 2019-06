Entwickler müssen in ihren Anwendungen darauf achten, dass es nicht zu einer Überhitzung von LEDs kommt. Aus diesem Grund ist es unabdingbar ein geeignetes Wärmemanagement für die jeweilige Anwendung zu finden. Eine Überhitzung von nur 10 °C über die vom LED-Hersteller angegebenen maximalen Junction-Temperatur verringert die Lebensdauer um etwa 50 Prozent. Bei der LED als stromgetriebenes Bauteil entsteht die Wärme durch die Leistung, welche über den inneren Widerstand abgeführt wird. Die so entstehende Verlustleistung muss das System über die Platine an die Umgebung abführen können. Die Vergrößerung der wärmeableitenden Oberfläche erfolgt über Kühlkörper, die direkt auf der LED-Platine platziert sind.

Hier stehen Entwicklern verschiedene Kühlmethoden zur Auswahl: die Entwärmung über eine natürliche Konvektion mittels eines Kühlkörperprofils, die Entwärmung über eine erzwungene Konvektion mittels eines Kühlkörperprofils, an dem ein Lüftermotor (Bild 1) angebracht ist und die Entwärmung mittels Fluiden.

Welches Kühlverfahren zum Einsatz kommt, ist überwiegend abhängig von der Höhe der Verlustleistung sowie von der Höhe des Temperaturunterschiedes zwischen maximaler Junction-Temperatur und der Umgebungstemperatur der Anwendung.

Bei der Auswahl des richtigen Kühlverfahrens ist der Wärmewiderstand ein Entscheidungshilfsmittel.

Über folgende Formel lässt sich dieser berechnen:

Hierbei bedeuten die einzelnen Variablen:

Rth = Wärmewiderstand Junction/Ambient [K/W]

Tj = Junction Temperature (max. Sperrschichttemperatur aus dem LED-Datenblatt [K]

Ta = Umgebungstemperatur [K]

P = Gesamtverlustleistung der LED (aus dem LED-Datenblatt) [W]

? = Wirkungsgrad der LED (aus dem LED-Datenblatt)

RTHTIM = Wärmewiderstand für das Wärmeleitmaterial [K/W]

Den Wärmewiderstand geben die Kühlkörperhersteller an. Er sagt aus, wieviel Wärme und somit wieviel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...