Die Marketingwelle aus Wolfsburg kommt zum Marktstart der neuen ID-Modellfamilie so langsam ins Rollen. Nachdem der elektrische VW ID. R im vergangenen Jahr die Konkurrenz beim schwierigsten Bergrennen der Welt am legendären Pikes Peak in Colorado / USA pulverisierte und einen neuen Rekord aufstellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...