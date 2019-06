Der GBP/USD kann seine leicht positive Haltung beibehalten und so notiert er nach den britischen Dienstleistung PMI im Bereich der 1,2720/25. Das Paar baut seinen jüngsten abprallt vom mehr Monatstief aus und so verzeichnet es den vierten Tag in Folge einen Gewinn, was durch den anhaltenden Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar unterstützt wird, da ...

