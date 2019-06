Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ArcelorMittal von 30 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rochus Brauneiser begründete das neue Kursziel mit weiter nachgebenden Branchen-Fundamentaldaten und dem reduzierten Ergebnisausblick des weltgrößten Stahlkonzerns. Die Margen dürften im zweiten und dritten Quartal weiter sinken, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU1598757687

AXC0151 2019-06-05/12:02