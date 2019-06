Paris - An Europas Börsen stützt die Hoffnung auf bald sinkende US-Zinsen auch am Mittwoch die Kurse. Bis zum späten Vormittag arbeitete sich der EuroStoxx 50 auf ein Plus von 0,45 Prozent auf 3348,53 Punkte vor. Damit setzt sich die vor zwei Tagen begonnene Erholung am europäischen Aktienmarkt weiter fort. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,50 Prozent auf 5294,46 Punkte hoch.

