Bern - Die Plattform Swiss Sustainable Finance veranstaltet am 19. Juni 2019 in Bern eine Jahreskonferenz und feiert gleichzeitig ihr 5-jähriges Jubiläum. Keynote Speaker ist Bundesrat Ueli Maurer, Bundespräsident und Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements, der erläutern wird, wie der Finanzplatz Schweiz seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und führende Kapazitäten in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...