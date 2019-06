- Hanwha spendet Solarboote zur Beseitigung von Abfällen aus dem Mekong - Hanwha-Chairman Seung Youn Kim bekräftigt Hanwhas Engagement für lokale vietnamesische Gemeinschaften



Seoul, Südkorea und Vinh Long, Vietnam (ots/PRNewswire) - Zum Weltumwelttag am 5. Juni startete Hanwha in Zusammenarbeit mit der Vietnam Environment Administration und dem Global Green Growth Institute of Vietnam die Kampagne "Clean Up Mekong" in der Provinz Vinh Long, Vietnam. An der Eröffnungsveranstaltung nahmen verschiedene Ehrengäste teil, darunter 20 Vertreter von 15 verschiedenen Regierungsorganisationen.



Der Mekong verläuft durch fünf Länder, bevor er durch Vietnam fließt und ins Meer mündet. Im Rahmen der Kampagne "Clean Up Mekong" wird die Verschmutzung bekämpft, indem schwimmende Abfälle aus dem Fluss aufgelesen werden, bevor sie ins Meer gelangen.



Die Kampagne verkörpert die aktuellsten Bemühungen von Hanwha, den Klimawandel und die Energiearmut zu bekämpfen und einen verantwortungsvollen Konsum im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Hanwha Solar Forest Kampagne, die Wüstenbildung und Luftverschmutzung durch Wiederaufforstung mit Bäumen aus solarbetriebenen Baumschulen bekämpft, wurde als weltweit erstes Praxisbeispiel auf dem COP-Gipfel der Vereinten Nationen im Rahmen des Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung im Jahr 2011 angeführt.



Im Dezember 2018 bekräftigte Hanwha-Chairman Seung Youn Kim Hanwhas Engagement für Vietnam und sagte: "Als Mitglied der lokalen Gemeinschaft geht es Hanwha nicht nur darum, einen Beitrag zur vietnamesischen Wirtschaft zu leisten, sondern wir werden auch bei Umweltfragen helfen."



Hanwha spendete Solarboote für die Kampagne "Clean Up Mekong". Angetrieben von fünf leistungsstarken Q.PEAK-Solarmodulen von Hanwha Q CELLS, stoßen die Boote keine Schadstoffe aus. Ein an Bord installiertes Förderbandsystem fischt Abfälle schnell und effizient von der Oberfläche des Mekongs ab.



Im Vorfeld der Eröffnungsfeier der Reinigungskampagne führte Hanwha eine erfolgreiche Social Media-basierte Kampagne durch, um die Öffentlichkeit auf die durch die Wasserverschmutzung verursachten Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Vietnamesische Bürger wurden aufgefordert, Botschaften der Ermutigung und Unterstützung auf Facebook hochzuladen - mit jeder veröffentlichten Botschaft wurde ein Solarheld größer.



"Als weltweit führender Solarenergieanbieter trägt Hanwha durch nachhaltige Umweltinitiativen, die saubere Energie nutzen, zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bei", sagte Sun-Mok Choi, President und Leiter des Hanwha Communications Committee. "In Vietnam, einem wichtigen strategischen Markt für Hanwha, werden wir eine Infrastruktur aufbauen, die die Art und Weise, wie nachhaltige Umweltinitiativen grundlegend und umweltfreundlich umgesetzt werden, verändern wird."



