Linz (www.anleihencheck.de) - Zum Abschluss seines Großbritannienbesuchs hat US-Präsident Donald Trump ein "großartiges" Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien in Aussicht gestellt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der US-Präsident unterstütze einen No-Deal Brexit Großbritanniens und wünsche sich den Brexit-Hardliner Boris Johnson als zukünftigen britischen Premierminister. All das stütze nicht gerade das Britische Pfund. EUR/GBP tendiere schwächer und liege klar über 0,8800. EUR/USD habe sich gestern über 1,1200 etablieren können. US-Notenbankpräsident Powell habe eine "angemessene" Zinspolitik angesichts der zunehmenden US-Handelskonflikte und schwächeren Konjunktur angedeutet. Die Aussicht auf eine US-Zinssenkung steige damit. Etwas, das US-Präsident Trump schon lange fordere. Die Aussichten bei EUR/GBP würden 1,1220 bis 1,1320 betragen. (05.06.2019/alc/a/a) ...

