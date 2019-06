Oldenburg (ots) - Wann und wie schnell aus dem Kinderwunsch das Wunschkind wird, hängt von vielen Faktoren ab. Eine gewichtige Rolle für Fruchtbarkeit, Spermienqualität und Schwangerschaft spielen Mikronährstoffe. Studien zeigen, dass eine Aufnahme insbesondere von Folsäure, Zink und Selen in Kombination mit B-Vitaminen, Antioxidantien und Vitamin D die Schwangerschaftsrate verbessern kann.



Der Folsäurespezialist SteriPharm bietet mit Folio®men für den Mann und Folio®forte für die Frau entsprechende Produkte mit speziell abgestimmten Mikronährstoffen an.



Damit kann auch der in der westlichen Welt verbreiteten Spermien-Krise entgegengewirkt werden. In Europa, Nordamerika und Australien ist die Spermienzahl in den letzten 40 Jahren um die Hälfte gesunken. So unterstützt Selen die Spermienbildung und Zink die Entstehung und Reifung der Spermien in den Hoden. Zink sorgt zudem für einen ausreichend hohen Testosteronspiegel im Blut. Zink, Vitamin B12, Vitamin D3 und Folsäure sind wichtig für alle Zellteilungsvorgänge. Vitamin C, Vitamin E, Kupfer und Zink schützen die Zellwände der Spermien vor oxidativem Stress.



Bereits eine Tablette Folio®men (rezeptfrei, Apotheke) täglich sichert die Versorgung mit Mikronährstoffen, die für die Spermienbildung und Qualität der Samenzellen relevant sind. Folio®men sollte langfristig, jedoch mindestens über drei Monate eingenommen werden. Es ist frei von Gluten, Laktose, Konservierungs- sowie Aromastoffen.



Für Frauen mit Kinderwunsch ist die rechtzeitige Einnahme von Folsäure empfehlenswert. Spätestens vier Wochen vor der Empfängnis sollte damit begonnen werden. Mit einer Mini-Tablette Folio®forte täglich (rezeptfrei, Apotheke), vom Zeitpunkt des Kinderwunsches bis zum Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels, werden im Körper so hohe Folsäurespiegel erreicht, dass das Risiko von Fehlbildungen deutlich reduziert wird.



Neben 800 µg Folsäure sind in einer Tablette Folio®forte Vitamin B12, Jod und Vitamin D3 enthalten. Folio®forte steht auch in jodfreier Form zur Verfügung, wenn aus medizinischen Gründen kein zusätzliches Jod aufgenommen werden darf.



