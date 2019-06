Die deutsche Metall- und Elektroindustrie ist nach Einschätzung der IG Metall schlecht auf den anstehenden Wandel durch Digitalisierung und Elektromobilität vorbereitet. Die Gewerkschaft stützt sich auf Daten und Betriebsrats-Einschätzungen aus rund 2000 Betrieben, die am Mittwoch in Frankfurt in einem sogenannten Transformationsatlas vorgestellt wurden.

Knapp die Hälfte der Betriebe habe keine oder keine ausreichende Strategie zur Bewältigung der Probleme, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann. Er forderte unter anderem bessere Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Beschäftigten sowie ein neuartiges Kurzarbeitergeld für Qualifizierungszeiten./ceb/DP/fba

AXC0159 2019-06-05/12:18