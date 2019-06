Bei der im Folgenden beschrieben Situation handelt es sich um eine Grundstücksentwässerung für Stau-, Schicht- oder Sickerwasser. Die Errichterfirma installierte zu diesem Zweck insgesamt vier Pumpen, die das anfallende Wasser in einen Mischwasserkanal pumpen. In den Pumpenschächten brachte der Errichter jeweils eine Pumpensteuerung für die Niveauüberwachungs- und Alarmmeldung unter. Diese Pumpensteuerung wurde vom Errichter selbst entwickelt und gebaut. Die Pumpenschächte sind für die Wartung und Instandsetzung nur mit einem Werkzeug zu öffnen und somit nicht für Laien zugänglich.

Der Kunde als Betreiber dieser Anlage fragt sich nun, ob bei dieser Art der Eigenbau-Steuerung alle relevanten Normen berücksichtigt worden sind. Eine Konformitätserklärung erhielt er bisher ebenfalls nicht vom Errichter. Nun dreht sich die weitere Diskussion zwischen Errichter und Betreiber darum, was neben einer Konformitätserklärung noch an Dokumentation hätte übergeben werden müssen.

Erfassung der Aufgabe

Schauen wir uns den Fall nun etwas näher an. Es geht hier im Prinzip um vier Einheiten - bestehend aus Niveauüberwachungs- und Alarmmeldung mit Pumpe. Für die weitere Betrachtung dieses Falls ist die Frage entscheidend, wie die vier Pumpeneinheiten mit Niveauüberwachungen miteinander verbunden sind. Bei dieser Anlage handelt es sich um eine Gesamtanlage, die aus vier Einheiten besteht. Jede der vier Pumpen mit dazugehöriger Niveauüberwachung und Steuerschrank stellt dabei eine einzelne Einheit dar. Die von diesen Einheiten generierten Alarmsignale werden auf eine zentrale Stelle aufgeschaltet, so dass bei einer Alarmmeldung organisatorische Abläufe festgelegt sind.

Hinter der Frage, ob für die Steuerung der Pumpe eine Konformitätserklärung zu erstellen ist, verbirgt sich die Entscheidung, welche Richtlinien für das Inverkehrbringen der Anlage gelten. Außerdem ist zu klären, ob es sich bei den installierten Anlagenteilen um eine »Gesamtheit von Maschinen« oder um eine Anlage mit einzelnen CE-konformen Betriebsmitteln handelt (Bild).

Ist es eine Maschine?

Wir verwenden hier den Begriff einer verketteten Anlage, der noch aus der alten Maschinenrichtlinie 98/37/EG stammt. In der neuen Maschinenrichtlinie wird dies als »Gesamtheit von Maschinen« bezeichnet. Die in diesem Beitrag betrachtete Anlage besteht aus den Schaltschränken, den Pumpen sowie einer Niveauüberwachungs- und Alarmmeldung. Es liegt also die Vermutung nahe, dass es sich um eine verkettete Maschine handeln könnte. Dies ist aber nur der Fall, wenn die einzelnen Anlagen- bzw. Maschinenteile funktional, steuerungstechnisch und sicherheitstechnisch miteinander verknüpft sind. Eine funktionelle und steuerungstechnische Verbindung der Steuerschränke mit den dazugehörigen Pumpen und Sensoren zur Niveauüberwachung ist aufgrund der vier eigenständigen Regelkreise offensichtlich. Bleibt die Frage nach der sicherheitstechnischen Verknüpfung zu klären.

Die Sicherheitsfunktion nach DIN EN 61511 Abs. 3.2.72 für ein System zur Ausführung einer oder mehrerer sicherheitstechnischer Funktionen besteht aus Sensor, Logiksystem und Aktoren, die einen gefahrbringenden Zustand verhindert oder das Risiko reduziert. Die Notwendigkeit einer sicherheitstechnischen Steuerung - und damit einer sicherheitstechnischen Verknüpfung oder Regelung innerhalb der vier Pumpensteuerungen und der zentralen Alarmmeldungen - ist zuvor im Rahmen einer Risikobeurteilung festzulegen. Die Frage, ob beispielsweise überschwemmte Schächte eine Gefährdung im Betrieb hervorrufen, ist offensichtlich mit »nein« zu beantworten. In den Schächten halten sich schließlich im normalen Betrieb keine Personen auf.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Schacht ersetzt zudem die Alarmmeldung nicht die im Rahmen des Arbeitsschutzes erforderlichen organisatorische Maßnahmen. Somit beziehen wir uns mit dieser Aussage ausschließlich auf die Betriebsphase. Die Alarmmeldung der Niveauüberwachung (z.?B. über ein akustisches Signal) ist in diesem Fall eine Betriebs- und Überwachungseinrichtung und übernimmt somit nach DIN EN 51611 3.2.3 keine sicherheitstechnischen Funktionen.

Damit ist die Frage nach der sicherheitstechnischen Verknüpfung mit »nein« zu beantworten. Demnach handelt es sich bei den Anlagenteilen nicht um eine »Gesamtheit von Maschinen« im Sinne der Maschinenrichtlinie - eine CE-Konformität aller einzelnen Betriebsmittel genügt also.

Konformitätsbetrachtung der Einzelanlagen und Betriebsmittel

Die Steuerschränke werden mit elektrischen Betriebsmitteln wie Schaltgeräten, Klemmen und Schutzeinrichtungen zu einer Funktionseinheit komplettiert. An den Klemmen der Steuerschränke werden die Sensoren zur Niveauüberwachung, die Zuleitungen der Pumpen und die Netzanschlussleitungen ...

