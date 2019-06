An den globalen Aktienmärkten steigen die Kurse. Für Shortseller sind das schlechte Nachrichten: In den USA kassieren sie bereits heftige Verluste.

Die globalen Aktienmärkten befinden sich im Aufwind, nachdem sich die Anzeichen für Zinssenkungen in den USA verdichten. Während sich viele Anleger über die steigende Kurse freuen dürften, sind Shortseller von dieser Entwicklung überrascht worden - gerade in den USA. Dort mussten sie am Montag und Dienstag die größten Verluste seit fünf Monaten hinnehmen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Ein Indikator der US-Bank Goldman Sachs, der 50 Aktien umfasst, bei denen am stärksten auf fallende Kurse gewettet wird, stieg am Dienstag um 3,6 Prozent an. Damit legten diese Aktien deutlich stärker zu als der breite Markt: Der US-Leitindex S&P 500 zog um 2,1 Prozent an, der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 2,1 Prozent hinzu und der Nasdaq schloss 2,7 Prozent im Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...