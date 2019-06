Ostermundigen (awp/sda) - Die Post baut ihr Netz an Paketzentren aus. Neu dazu kommt ein regionales Paketzentrum in Ostermundigen. Im Frühling 2020 sollen die ersten Pakete über die Sortieranlage laufen.Bis im vergangenen Jahr wurde das Gebäude am Milchweg in Ostermundigen für die Verarbeitung von Briefpost genutzt. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...