Der Handelsstreit in China ist noch nicht beigelegt und trotzdem schoss die Aktie des Autobauers Daimler gestern drastisch nach oben. Damit startet die Daimler Aktie auch heute wieder stärker in den Handel. Aktuell notiert sie auch wieder über der 48 Euro Marke. Hier befand sich noch vor einiger Zeit ein wichtiger Wendepunkt, der dann aber zum Ende des vergangenen Jahres bereits unterschritten wurde. Die Aussicht auf fallende Zinsen in den USA hat weltweit für Zukäufe an den Aktienmärkten gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...