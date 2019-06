Die Klagewelle in Sachen Glyphosat hat jetzt auch den fünften Kontinent erreicht: Ein an Krebs erkrankter Gärtner hat vor dem Supreme Court des Bundesstaats Victoria eine Klage Monsanto Australia eingereicht. Der Kläger aus Melbourne habe 18 Jahre den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von MONSANTO verwendet. Wie die Tageszeitung "Sydney Morning Herald" berichtet, wird Monsanto in der Klageschrift vorgeworfen, nicht ausreichend vor den Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichters gewarnt zu haben. Zuletzt hatte sich der Aktienkurs von BAYER wieder deutlich von der 50-Euro-Marke abgesetzt. Die kurzfristige Zwischenerholung sollte aber nicht als genereller Trendwechsel missverstanden werden, da der Abwärtstrend bei BAYER noch weiter intakt ist.



