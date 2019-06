An der Wall Street macht seit dem Vortag das Thema Zinssenkung die Runde. Die Zinsspekulationen schaffen es aktuell, die Risikobereitschaft trotz der ungelösten Handelskonflikte anzufachen. Die Kurse der "Blue Chips" verbuchten am Vortag den besten Tag seit fünf Monaten, weil Aussagen aus dem Kreise der US-Notenbank, allen voran jene von Präsident Jerome Powell, als Beleg für anstehende Zinssenkungen in den USA interpretiert wurden. Sinkende Zinsen oder die Hoffnung darauf hatten bereits in der jüngeren Vergangenheit im Anschluss an die Finanzkrise von 2008 ein entscheidendes Treibmittel der Börsen gestellt. Am Mittwoch dürfte dieses die Wall Street noch ein Stückchen weiter nach oben hieven. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt.

Positiv für die Börsen wird auch gesehen, dass die innenpolitischen Widerstände gegen die jüngste Zollinitiative von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko im Kongress wachsen. Händler sprechen von einer positiven Entwicklung. Denn letztlich gehe es auch um die Frage der amerikanischen Glaubwürdigkeit.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die in sinkenden Zinsen kein Allheilmittel sehen. Die aktuelle Rally könnte daher von kurzer Dauer sein, weil niedrigere Zinsen das eigentliche Problem der protektionistischen Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump mit den einhergehenden Wachstumsbremsen nicht lösten. So hat die Weltbank die globale Wachstumsprognose für 2019 bereits gesenkt. "Die Märkte konzentrieren sich gern auf die Unterstützung durch die Fed, aber da das US-Handelsministerium Vergeltungsmaßnahmen im Falle von chinesischen Restriktionen bei Seltenen Erden verspricht, scheint dieser Handelskrieg zunächst noch schlimmer zu werden, bevor es endlich besser wird", warnt Chefanalyst Jasper Lawler von London Capital Group.

Angesichts der Drohung Chinas, im Handelskonflikt mit den USA die Exporte von Seltenen Erden zu beschränken, hat die US-Regierung "nie da gewesene Maßnahmen" angekündigt, um die Versorgung des Landes mit diesen Metallen zu sichern. Derweil zeigt der Handelskonflikt in China immer deutlichere Spuren, denn auch bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verlangsamt.

