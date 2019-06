Dieses Jahr stehen im Rahmen der Jahrestagung Neuwahlen an. Unabhängig davon gibt es eine Reihe an Themen, mit denen sich die elektrohandwerkliche Organisation aktuell auseinandersetzt. ZVEH-Präsident Lothar Hellmann erläutert die Hintergründe im Exklusivinterview mit »de«.

»de«: Die aktuelle Konjunkturumfrage des ZVEH hat ein neues Allzeithoch beim Geschäftsklimaindex ergeben. Auch die Zukunftsaussichten werden nach wie vor sehr positiv beurteilt. Die Bundesregierung hat ihre Wirtschaftsprognose hingegen zum zweiten Mal gesenkt. Kann sich das Elektrohandwerk von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abkoppeln?

L. Hellmann: Die Wirtschaftslage im Elektrohandwerk ist nach wie vor sehr gut. Das ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ein längerfristiger Trend, der sich auch in nächster Zeit so fortsetzen dürfte, da die Betriebe nicht nur ihre derzeitige Auftragslage als sehr gut bezeichnen, sondern auch für die kommenden Monate gut ausgelastet sind und sich daher auch bei den Zukunftsaussichten sehr optimistisch zeigen.

Ganz allgemein reagiert die Wirtschaftsentwicklung im Elektrohandwerk verzögert und abgeschwächt auf die konjunkturelle Gesamtlage. Das liegt unter anderem daran, dass wir auf einen Mix an Kundengruppen setzen - laut unserer Frühjahrskonjunkturumfrage sind die Privatkunden mit 36?% bzw. die gewerbliche Wirtschaft mit 38?% unsere größten Auftraggeber. Und gerade bei Privatkunden dürfte aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die Investitionsbereitschaft in die eigenen vier Wände noch länger anhalten. Insofern blicke ich weiterhin optimistisch in die Zukunft.

»de«: Bei der E-Marke gab es vergangenes Jahr eine Änderung dahingehend, dass nun jeder Innungsbetrieb die E-Marke nutzen kann, unabhängig von einem entsprechenden E-Marken-Vertrag. Wie sind die Erfahrungen damit?

L. Hellmann: Die Maßnahme hat die Sichtbarkeit der E-Marke beim Kunden weiter erhöht. Wichtig ist mir an der Stelle, dass es nach wie vor eine deutliche Differenzierung gibt: Mit der E-Marke in Verbindung mit dem Slogan »Mitglied der Elektroinnung …« kann nun jeder Innungsbetrieb seine Zugehörigkeit zu unserer Verbandsorganisation nach außen zeigen - und zwar nur in genau dieser Kombination aus E-Marke und Text.

Alle weiteren Maßnahmen bleiben nach wie vor unseren besonders qualitätsorientierten, derzeit mehr als 8500 E-Marken-Betrieben vorbehalten, die sich vertraglich zur Einhaltung der entsprechenden Grundsätze verpflichtet haben, u.?a. zur regelmäßigen Weiterbildung. Zu diesen Maßnahmen zählt beispielsweise der Fachbetrieb E-Mobilität, der aufgrund der aktuellen Entwicklungen in diesem Marktsegment gute Zukunftsaussichten bietet.

»de«: Qualitätsmarke, Dienstleistungsmarke, Kollektivmarke - wofür soll die E-Marke in Zukunft stehen?

L. Hellmann: Zuallererst ist die E-Marke eine Dienstleistungsmarke. Das E-Handwerk erbringt für den Kunden zuvorderst eine Dienstleistung, und gerade darüber kann es sich gegenüber branchenfremden, neuen Wettbewerbern differenzieren. Speziell die E-Marken-Betriebe stehen für hohe Qualität und innovative Lösungen für den Kunden, basierend auf der hohen Qualifikation der Mitarbeiter in Verbindung mit Qualitätsprodukten von Markenherstellern.

Für die E-Organisation ist die E-Marke auch eine Kollektivmarke, also eine Marke, die die Zugehörigkeit zu der starken Gemeinschaft der elektrohandwerklichen Organisation symbolisiert. Immerhin steht das Elektrohandwerk für rund 10?% des gesamten Umsatzes und für etwa 10?% aller Mitarbeiter im Handwerk in Deutschland insgesamt.

»de«: In Zeiten der Digitalisierung werden Prozesse und Wertschöpfungsketten neu definiert. Wie kann es dem Elektrohandwerk gelingen, sich hier auch in Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen?

L. Hellmann: ...

