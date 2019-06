BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft fordert niedrigere Strompreise und höhere Abgaben für Wirtschaftsbereiche, die nicht am europäischen Emissionshandel teilnehmen. "Wir müssen dem Treibhausgas-Ausstoß insbesondere im Verkehrs- und Gebäudesektor einen Preis geben, damit hier schnellstmöglich signifikant höhere CO2-Einsparungen erzielt werden", sagte die Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Marie-Luise Wolff, am Mittwoch auf einem Kongress des Verbandes in Berlin.

Beide Sektoren müssten daher im Zertifikatehandel berücksichtigt werden. Auch in den Bereichen Wärmemarkt und Landwirtschaft sei eine Bepreisung des klimaschädlichen Kohlendioxids "unabdingbar", ergänzte Wolff mit Blick auf die Debatte um das geplante Klimaschutzgesetz. "Wir sind nicht glücklich, dass das Thema auf Jahresende 2019 verschoben worden ist."

Um die Klimaziele einzuhalten, fordert der Verband zugleich eine Senkung der Strompreise. "Strom ist eine viel zu teure, aber klimaeffiziente Technologie", so Wolff. Diese müsse konkurrenzfähig werden, sei es auf der Schiene oder in der Elektromobilität auf der Straße. "Die Bundesregierung muss jetzt hier endlich nachziehen." Die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung sollten anschließend vollständig an die Bürger zurückerstattet werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 06:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.