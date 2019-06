Veitsbronn (ots) - Mit dem Superbrands Germany Tribute Event findet das internationale Marken-Auszeichnungsverfahren am 12. Juni 2019 seinen Höhepunkt. Als Persönlichkeit des Jahres wird der vielseitige Entertainer, erfolgreicher Autor und sympathische Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen geehrt. Die Gala findet zum ersten Mal im historischen Meistersaal am Potsdamer Platz in Berlin statt.



Eine 22-köpfige, hochrangige Jury hat in einem aufwendigen Bewertungsverfahren die besten und stärksten Marken Deutschlands gewählt. Die Superbrands Germany 2018/2019 sind:



adidas, ALNO, Alpina, Aral, ASKLEPIOS, Avery Zweckform, BACARDI, BIG Bobby Car, Bitburger, BUNTE, CARGLASS, cewe, CosmosDirekt, DAK-Gesundheit, Deutsche Bank, E.ON, eprimo, FC Bayern München, Fissler, Ford, HÖRZU, HUK-COBURG, Jura, Katjes, LAMBERTZ, Landliebe, LECHUZA, Lindner Hotels & Resorts, Miele, n-tv, playmobil, Poggenpohl, Postbank, Ratiopharm, RTL, s.Oliver, Stiebel Eltron, Telekom, Vaillant, VARTA, weber und Wüstenrot



Dr. Eckart von Hirschhausen - die Persönlichkeit des Jahres



Als besonderes Highlight wird während der Gala Dr. Eckart von Hirschhausen als Superbrand Germany Persönlichkeit 2019 geehrt. Er ist wohl Deutschlands bekanntester Arzt und einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren, beliebter Moderator und sympathischer Entertainer und verbindet medizinische Inhalte mit Humor sowie nachhaltigen Botschaften.



Sonderpreise für Aktion Deutschland Hilft und das Deutsche Rote Kreuz



Wie in den Verfahren zuvor, so werden auch dieses Mal zwei Organisationen mit Ehrenpreisen ausgezeichnet: Die Aktion Deutschland Hilft und das Deutsche Rote Kreuz werden als "Social Superbrands Germany" geehrt.



Über Superbrands:



Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit mehr als 24 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 89 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Errungenschaften und Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und promotet. Die Organisation genießt weltweit hohes Ansehen. Zur Dokumentation der besten Marken gibt Superbrands in jedem Land einen exklusiven großformatigen Bildband heraus. Das aktuelle Buch der Superbrands Germany 2018/2019 erscheint zum Tribute Event am 12. Juni 2019 zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben.



Wenn Sie als PressevertreterIn an dem Event teilnehmen möchten, bitten wir Sie, sich unbedingt vorab per E-Mail anzumelden.



Webseite: www.superbrands.info Facebook: www.facebook.com/Superbrands.de Twitter: www.twitter.com/SuperbrandsDE



OTS: Superbrands Germany newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54850.rss2



Pressekontakt: Superbrands Germany Norbert R. Lux Managing Director Tel.: +49 911-97 99 5 99 eMail: n.l@superbrands.info