Der Bundesrechnungshof hat die Debatte um den Soli neu entfacht. Sollte der wie gefordert komplett abgeschafft werden, befürchten Kritiker hohe Kosten. Dabei sehen Experten vor allem positive Effekte.

Eigentlich war das Thema Soli längst von der Tagesordnung verschwunden, doch mit nur einem Satz ist es wieder ins Zentrum der Debatte gerückt: "Die Bundesregierung sollte den Solidaritätszuschlag vollständig und zügig abschaffen." Das liegt auch am Absender: gesagt hat diesen Satz nicht irgendein FDP-Hinterbänkler, sondern Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofes und nebenbei auch noch Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung.

Und nun streitet die Regierung nicht nur über desaströse Wahlergebnisse, Grundsteuer oder Grundrente, sondern eben auch wieder über den Soli. Die Grundlinien sind klar: Die SPD will die Teil-Abschaffung für 90 Prozent der Deutschen, so, wie sie im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Die Union möchte ihn hingegen gern komplett abschaffen, allerdings nur, wenn das keine Zusatzkosten verursacht.

So appelliert Unions-Fraktionsvize Andreas Jung an Finanzminister Olaf Scholz, den Solidaritätszuschlag "sobald es geht" abzuschaffen. Dabei müsse die schwarze Null jedoch "in Stein gemeißelt" bleiben. Aber geht das überhaupt?

Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria kommt zu dem Ergebnis: ja - und dass sogar ohne, dass die Lücke durch neue Steuern gefüllt werden müsste.Bereits voriges Jahr rechneten die Forscher in einer Simulation durch, welche Auswirkungen eine Abschaffung des Soli auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt ...

