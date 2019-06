BANG - Goldminenrally beflügelt

Richard Pfadenhauer,

Goldminenaktien machten in den zurückliegenden Tagen einen kräftigen Sprung nach oben. Davon profitierte auch der BANG-Index, der inzwischen ein neues Allzeithoch erreichte. Der Index besteht aus den vier Edelmetall-Produzenten Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road Resources.

Katalysator der Kursrally ist zum einen der Goldpreis. Der Kurs für eine Feinunze Gold stieg in den zurückliegenden fünf Handelstagen über vier Prozent auf aktuell 1.320 US-Dollar und markiert damit den höchsten Stand seit Februar. Beflügelt wird das Edelmetall unter anderem von Spekulationen auf einer möglichen Zinssenkung seitens der US-Notenbank. Dies schwächt den US-Dollar. Zudem erklärten Regierungsvertreter von Indien, dass die Goldeinfuhren im Mai um 49 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen sind. Ein schwacher Dollar und eine starke Nachfrage stützen den Goldpreis.

Die Minengesellschaften sorgen jedoch ebenfalls für Impulse. Nach Jahren des Sparens schalten die Minenkonzerne wieder auf Wachstumskurs. So sorgte die Übernahme von Randgold durch Barrick Gold zu Jahresbeginn für einen deutlichen Umsatzsprung im ersten Quartal. Barrick Gold-Chef Mark Bristow zufolge stehen Minen und Beteiligungen im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar zum Verkauf. Nach der gescheiterten Übernahme von Newmont Mining hält Bristow jedoch gleichzeitig Ausschau nach Minenprojekten und Minengesellschaften. Ende Mai unterbreitete Barrick Gold den freien Aktionären von Acacia Mining ein Angebot. AngloGold Ashanti plant unter anderem den Verkauf der Mponeng Mine in Südafrika und die Investition in ertragreichere Minenprojekte. Newcrest Mining gab im März bekannt für rund 800 Millionen US-Dollar 70 Prozent an der Red Chris Mine und Projekte in der Umgebung zu erwerben. Bei den Goldkonzernen dreht sich also das Fusions- und Akquisitionskarussel. Dies stimuliert die Aktien im Sektor.

Frei von Risiken sind sie jedoch nicht. Die Aktienkurse der Minenbetreiber werden weiterhin maßgeblich vom Goldpreis bestimmt. Sinkt der Preis für das Edelmetall, könnten auch die Minenaktien unter Druck geraten.

