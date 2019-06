Der EUR/USD scheiterte daran seine anfängliche Aufwärtsbewegung auszubauen und so zog er sich um 25-30 Pips vom 7-Wochenhoch zurück. Die Aufwärtsbewegung des Paares kam knapp vor der 1,1300 zum Erliegen und so kam es in der vergangenen Stunde zu einem Pullback, da die Nachrichten um ein EU Disziplinarverfahren gegen Italien die Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...