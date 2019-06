Die EU-Kommission geht wegen der Schuldenpolitik gegen Italien vor. Günther Oettinger erklärt, warum das strenge Durchgreifen überfällig war und spricht über den Brüsseler Personalpoker und die Fehler der CDU.

Herr Oettinger, fangen wir mit der deutschen Politik an: Wie lange wird die große Koalition in Berlin noch halten?Günther Oettinger: Ich erwarte, dass die SPD bereit ist, die große Koalition fortzusetzen.

Die Frage war: Wie lange?Es gibt ja ein wichtiges Zieldatum: die Halbzeitprüfung zur Mitte der Koalition. Wenn sich die SPD ansieht, was wir gemeinsam erreicht haben, muss sie zu dem Ergebnis kommen, das Ganze war nicht erfolglos. Und wir sind mit der breiten Erkenntnis aus der CDU-Klausurtagung herausgekommen, dass eine handlungsfähige Bundesregierung für Deutschland und Europa dringend notwendig ist.

Bei einer Klausur hat die CDU gerade ihr historisch schlechtes Abschneiden bei der Europawahl analysiert. Wieso hat die Union das Thema Klimaschutz derart verschlafen?Wir haben unterschätzt, wie sehr dieses Thema den Wahlkampf in Westdeutschland dominiert hat - übrigens nicht in Ostdeutschland oder im Rest Europas. Und wir haben unsere durchaus ambitionierte, aber realistische Klimapolitik nicht für alle begreifbar dargestellt. Wir haben ja einiges auf den Weg gebracht. Der Plan für den Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 steht, ein sehr ehrgeiziges Vorhaben. Und es gibt Klimaziele für Europa für 2050.

Aber auch in der Wirtschaft sinkt die Zustimmung für die CDU. Was müssen Sie ändern? Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es aus der Wirtschaft gewisse kritische Stimmen gibt, sowohl zu dem, was die Bundesregierung macht, als auch zu dem, was sie nicht macht. Die Standortpflege wird jetzt, wo sich die Wirtschaftslage deutlich eintrübt, wichtiger, als sie es zum Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen war. Es gibt ja Forderungen, den Soli abzuschaffen, die Unternehmenssteuern zu senken, Energiekosten zu senken. Diesen Erwartungen der Wirtschaft sollte die Bundesregierung nachkommen.So schnell wie möglich?Es wäre gut, jetzt den Standort zu verbessern und nicht erst zu warten, bis es zur Stagnation kommt oder ein eskalierender Handelskrieg die Stimmung noch weiter eintrübt.

Womit wir bei Europa wären. Zum ersten Mal erlebt die EU ein völlig offenes Rennen um ihre vakanten Spitzenposten. Wie groß ist die Chance, dass ein Deutscher einen Top-Job bekommt?Keiner weiß, wie das Drehbuch aussieht. Aber zum ersten Mal seit Langem ist mit Manfred Weber ein Deutscher chancenreich für den Posten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...