Bei einem Tag der offenen Tür bei Edelmann in Heidenheim haben 60 Vertreter von Convertern und Druckereien die Digitaldruckmaschine S10 in Augenschein genommen. Die Leistung der ersten in Europa installierten Nanographic-Printing-Maschine: 6500 (B1/41 in.) Bogen pro Stunde. Normal 0 21 false false false EN-US JA HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...