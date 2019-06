Original-Research: publity AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu publity AG Unternehmen: publity AG ISIN: DE0006972508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 05.06.2019 Kursziel: 44 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN: DE0006972508) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 30,00 auf EUR 44,00. Zusammenfassung: publity hat die Jahresprognose für 2019 bekannt gegeben. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der IFRS-Nettogewinn gegenüber dem Vorjahrergebnis verdoppeln wird. Aufgrund sehr guter Entwicklungen im Kern-Asset Management-Geschäft und im neuen Property-Management-Geschäftsfeld wird ein Nettoerlös von circa EUR 50 Mio. erwartet. Die publity-Berichterstattung wurde auf IFRS umgestellt, was wir für unsere Prognose und unser Bewertungsmodell übernommen haben. Wir berücksichtigen auch die anfänglichen Ertragsströme aus den bilanzierten Immobilien im eigenen Portfolio und sind der Ansicht, dass diese Immobilienverwaltungssaktivitäten eine signifikante Wertschöpfung erzielen werden. Unser überarbeitetes Modell führt zu einem Kursziel von EUR 44 (zuvor: EUR 30). Nach der starken Kursentwicklung (+ 85% seit Jahresbeginn) lautet unsere Bewertung nun Hinzufügen (zuvor: Kaufen). First Berlin Equity Research has published a research update on publity AG (ISIN: DE0006972508). Analyst Ellis Acklin downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 30.00 to EUR 44.00. Abstract: publity announced guidance for 2019. The company expects to double the prior year net IFRS-income result. The bottom line is projected to approach EUR 50m, thanks to strong developments in core asset management and nascent property management operations. publity has switched over to IFRS reporting, which we have applied to our forecasts and valuation model. We also incorporate initial income streams from own-portfolio investment properties now held on the balance sheet and believe the landlord operations are primed to deliver significant value creation. Our overhauled model results in a EUR 44 price target (old: EUR 30). After the strong share price performance (+85% YTD), our rating is now Add (old: Buy). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18249.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

June 05, 2019 07:38 ET (11:38 GMT)