Die BDEW-Präsidentin Marie-Luise Wolff hat sich für die zügige Einführung einer generellen CO2-Bepreisung in Höhe des CO2-Emissionshandelspreises stark gemacht. Ein Gutachten zu der sozialen Ausgewogenheit einer CO2-Bepreisung ist in Arbeit. In der Debatte über die Einhaltung der Klimaziele hat sich BDEW-Präsidentin Marie-Luise Wolff für die zügige Einführung einer CO2-Bepreisung in allen Wirtschaftssektoren ...

