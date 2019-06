Baierbrunn (ots) -



Am 7. Juni ist "Tag der Apotheke" - die Apotheken Umschau nimmt dieses wichtige Datum zum Anlass, in einem eigens kreierten TV- und Funk-Spot den Stellenwert und die Leistungen der Apotheke vor Ort werbewirksam zu unterstreichen. In der Hauptrolle: Apotheker und PTA, die ihre Kunden verlässlich, kompetent und voller Empathie beraten und liebevoll begleiten. So wie im echten Leben.



"Heute ist Tag der Apotheke: Es ist gut, wenn man weiß, dass jemand da ist, der sich sorgt, der auf dich achtet. Danke, Apotheke!" So lautet der Text des "Tag der Apotheke"-TV-Spots, der Apothekerinnen und Apotheker aus ganz Deutschland in vertrauensvoller Beratung ihrer Kunden zeigt, ihre Leistungen im Nacht- und Notdienst sowie hinter den Kulissen der Offizin. Die emotionale Fürsorge steht im Mittelpunkt dieses speziell kreierten TV-Spots, der in den öffentlich-rechtlichen und privaten Fernseh- und Radio-Kanälen am Vortag sowie am "Tag der Apotheke" ausgespielt wird - zur Primetime und vor den Nachrichten, um größtmögliche Reichweite zu erzielen. In Summe erreicht der Spot an diesen zwei Tagen 17,5 Millionen Menschen über TV, 24,3 Millionen Menschen über Radio.



"Zum Tag der Apotheke zeigen wir mit diesem Spot, dass die Apotheke der Ort ist, wo die Menschen echte Fürsorge erfahren, bei Tag und bei Nacht, das ganze Jahr hindurch", sagt Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags. "Und wir zeigen echte Apothekerinnen, Apotheker und PTA, die ihren Beruf mit viel Herzblut ausfüllen."



Hintergrund:



Der speziell zum "Tag der Apotheke" kreierte Spot basiert auf dem neuen TV-Spotformat der Apotheken Umschau, das im März dieses Jahres gestartet wurde. Es wendet sich an gesundheitsbewusste Menschen aller Altersgruppen, zeigt die Apotheke vor Ort mit all ihren wichtigen Leistungen für die Bevölkerung und weckt Lust auf Gesundheit und Wohlgefühl. Er zeigt emotional und authentisch, wie das Leben wirklich ist und wie Apothekenteams mit viel Menschlichkeit und Fürsorge ihren Kunden zur Seite stehen. Menschen wie du und ich in Alltagsszenen sowie Apothekenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in deutschen Apotheken spielen die Hauptrollen. Alle zwei Wochen wird der Apotheken Umschau-TV-Spot analog zum neu erscheinenden Heft adaptiert und um saisonal ansprechende Szenen ergänzt. In der Entwicklung und Umsetzung vertraute der Wort & Bild Verlag auf die Hamburger Produktion Markenfilm, die bereits den Spot "Danke, Apotheke" für die Apotheken Umschau produziert hat.



Hier gibt's alles zum Spot sowie den Song als Handy-Klingelton zum Herunterladen: www.apotheken-umschau.de/tv



