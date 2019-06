Airbus ist der vielleicht europäischste Konzern und bildet mit Boeing praktisch ein Duopol bei zivilen Verkehrsflugzeugen, wo die Nachfrage über die nächsten Dekaden weiter steigen wird. Derzeit kann Airbus außerdem mit seinen guten A320 und A250 Modellen davon profitieren, dass die 737 MAX die bekannten massiven Probleme hat, was nicht nur ein Imageschaden ist. Interessant am halben Staatskonzern ist aber auch, dass man mit Verteidigung eine defensive Komponente drin hat und mit Robotaxis und Satelliten auch etwas Zukunftsmusik. Problematisch war in der Vergangenheit aber interne Streitigkeiten und die zu niedrige Profitabilität. In der Videoanalyse von Philipp Haas wird Airbus kurz Dieser Artikel Airbus Aktie: Wie lange kann man von Boeing Problemen profitieren? erschien zuerst auf investresearch.net. ...

