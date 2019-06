Das Bitzer Tochterunternehmen Lodam Electronics A/S mit Sitz im dänischen Sonderborg wird ab 4. Juni 2019 in die Dachmarke Bitzer integriert. Damit geht eine Umfirmierung zu Bitzer Electronics A/S einher. Dieser Schritt sorgt für eine stärkere Verankerung der Elektronikexpertise bei Bitzer und soll die Marktposition des Spezialisten für Kälte- und Klimatechnik nachhaltig stärken. Die Firmengruppe baut ihre Aktivitäten im Segment Elektronik weiter aus - zuletzt durch ein Joint Venture mit dem Automatisierungsexperten Wurm.

Lodam mit Sitz im dänischen Sonderborg wurde im Oktober 1968 gegründet und gehört seit 2007 zur Bitzer Firmengruppe. Zu diesem Zeitpunkt waren bei Lodam Electronics 23 Mitarbeiter beschäftigt, mittlerweile sind es über 110. Der dänische Spezialist entwickelt elektronische Steuerungssysteme für OEMs in den Bereichen ...

