Aachen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Biotulin aus Deutschland ist Weltmarktführer im Bereich "Organic-Botulinumtoxin" zur natürlichen Beseitigung von Falten. Glaubt man internationalen Medien, so vertrauen Kate Middleton, Michelle Obama, Meghan Markle, Madonna, Leonardo Dicaprio und viele andere Celebrities Biotulin aus Deutschland.



In Deutschland ist Heiner Lauterbach Markenbotschafter von Biotulin.



Jetzt hat das Unternehmen ein eigenes Ernährungskonzept entwickelt. Ziel ist es, die hochwertige Kosmetikserie die sichtbar Falten reduziert, mit einem gesunden Ernährungsplan zu verbinden.



Bei dem Ernährungskonzept handelt es sich nicht um eine Diät. Man kann essen was man möchte, allerdings nur in einem bestimmten Zeitfenster. 16/8 heißt die Methode: 16 Stunden fasten in den restlichen 8 Stunden darf man nach Lust und Laune aus leckeren Rezepten wählen. Natürlich gilt auch hier: Fett und Zucker nur in Maßen.



Mediziner haben festgestellt, dass das Hautbild durch Intervallfasten innerhalb kürzester Zeit deutlich verbessert wird. Die Haut wird von Giftstoffen und zellulärem Müll befreit. Forscher sprechen hier von "Autophagie". Das Bindegewebe strafft sich, die Haut wird sichtbar schöner.



Intervallfasten ist die effektivste, kosmetische Maßnahme überhaupt. Biotulin unterstützt diesen Vorgang. In Biotulin ist Spilanthol enthalten, ein pflanzliches Lokalanästhetikum. Es reduziert die Muskelkontraktion und die Gesichtszüge entspannen sich. Kleinere Fältchen, besonders um die Augenpartie und zwischen den Augenbrauen, lösen sich sichtbar auf.



Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.biotulin.de



OTS: MyVitalSkin GmbH & Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116754 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116754.rss2



Pressekontakt: MyVitalSkin GmbH & Co KG Adalbertsteinweg 259 52066 Aachen, info@biotulin.de