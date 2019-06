Pro-Brexit-Abgeordnete der Tory-Partei fordern einen zwingenden Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Oktober, auch wenn kein Abkommen vorhanden ist.

In Großbritanniens Konservativer Partei werden Forderungen lauter, die EU in jedem Fall Ende Oktober zu verlassen. Dies müsse die unverrückbare Politik der Regierung sein, heißt es in einem Papier von euroskeptischen Tory-Abgeordneten. Sie bilden die einflussreiche Gruppierung European Research Group (ERG), deren Stimmen zum mehrfachen Scheitern von Premierministerin Theresa Mays Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union (EU) im britischen Parlament beitrugen. In dem am Mittwoch veröffentlichten Dokument formuliert ERG klare Forderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...