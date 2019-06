Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Salesforce in Verbindung mit einem zuversichtlich stimmenden Ausblick haben die Papiere des US Softwarekonzerns im vorbörslichen Mittwochshandel weiter angetrieben.

Sie standen zuletzt um gut dreieinhalb Prozent höher, nachdem sie bereits am Vortag vor der Zahlenveröffentlichung mit einem Aufschlag von fast 4 Prozent ihren jüngsten Abwärtstrend erst einmal gestoppt und zugleich die 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den längerfristigen Trend dient, zurückerobert hatten.

Das Unternehmen rechnet nun für 2019/20 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,88 bis 2,90 US-Dollar, wie Salesforce am Dienstag nach Börsenschluss mitgeteilt hatte. Der Umsatz soll weiter um 21 bis 22 Prozent auf gut 16 Milliarden Dollar steigen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr übertraf der SAP -Rivale sowohl mit seinem Erlös als auch mit dem Gewinn die Erwartungen der Analysten, die sich ebenso wie Händler entsprechend zufrieden äußerten. Die jüngste Entwicklung sei ein gutes Zeichen für Geschäfte mit Unternehmenssoftware, zumal bereits der kleinere Wettbewerber Workday zuletzt positiv überrascht habe, erklärte ein Marktteilnehmer.

Salesforce habe solide abgeschnitten, schrieb Brad Zelnick von der Credit Suisse. Er hob seine Umsatz- und Gewinnschätzungen an und beließ seine Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar. Das Kursziel von JPMorgan-Analyst Mark Murphy liegt bei unverändertem "Overweight"-Votum bei 180 Dollar. Gemessen am Schlusskurs vom Dienstag mit knapp 151 Dollar sehen somit beide Analysten noch reichlich Kurspotenzial.

Auch wenn insgesamt das sonst so typische "Übertreffen der Erwartungen und Erhöhung der Prognosen" dieses Mal nicht ganz so deutlich gewesen sei, habe sich am positiven Anlagehintergrund für die Aktien des Software-Konzerns nichts geändert, schrieb Murphy./ajx/mis

