Salesforce überraschte gestern nach US-Börsenschluss mit positiven Zahlen und verleiht damit heute boerse.de-Aktienbrief-Champion SAP Flügel. Denn: auch der deutsche Salesforce-Konkurrent profitiert vom boomenden Cloud-Geschäft. Die Salesforce-Aktie gewann nachbörslich über vier Prozent, das SAP-Papier legte heute zu Handelsbeginn rund ein Prozent zu. May the force be...

Den vollständigen Artikel lesen ...