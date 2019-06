Der japanische Mischkonzern möchte seine Flugzeug-Sparte durch die Übernahme des CRJ-Programms des kanadischen Konkurrenten ausbauen. Ob es dazu kommt, ist noch offen.

Unter den Flugzeugherstellern bahnt sich die nächste große Übernahme an. Der japanische Konzern Mitsubishi Heavy Industries will dem kanadischen Flugzeug- und Zughersteller Bombardier dessen Regionaljet-Segment CRJ abkaufen, wie die Japaner am Mittwoch in Tokio mitteilten.

Der Konzern hat in dem Segment bereits seinen Mitsubishi Regional Jet (MRJ) im Angebot - das erste japanische Verkehrsflugzeug seit den 1960er-Jahren. Für Bombardier wäre der Deal ein weiterer Schritt beim Ausstieg aus dem Flugzeugbau.

Ob es tatsächlich dazu kommt, ist den Japanern ...

